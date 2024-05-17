Телеведущий Дроздов завершил курс противоопухолевой терапии

Уточняется, что после данных процедур он весьма слаб и вынужден проводить в постели больше половины своего дня.

Отмечается, что у Дроздова была обнаружена онкология предстательной железы, в стационаре ему был проведен цикл гормональной терапии. В Настоящее время телеведущий находится в стабильном состоянии. Тем не менее на фоне сопутствующих раку недугов сердца он весьма ослаб физически и вынужден много времени проводить в кровати.

По словам его жены Татьяны, в настоящее время они с мужем находятся на даче, чтобы отдохнуть и подышать свежим воздухом. Дроздов не унывает, не жалуется на здоровье и, невзирая на слабость, помогает жене с огородом.