Тело бывшего мужа Седоковой доставили в Латвию: прощание состоится 27 декабря

Тело баскетболиста Яниса Тиммы доставлено в Латвию. Об этом сообщила его сестра Лелде Жандецка на своей странице в соцсети.

Напомним, что 17 декабря тело Тиммы, являвшегося бывшим мужем певицы Анны Седоковой, было обнаружено в подъезде жилого дома в центре Москвы. По предварительным данным, 32-летний латвийский спортсмен совершил самоубийство.

Жандецка также отметила, что прощание с Янисом пройдет в Рижском крематории 27 декабря в 15:00.

Ранее сообщалось, что Янис Тимма шантажировал Седокову суицидом накануне своей смерти и стал одержим экс-супругой.