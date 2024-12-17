Стало известно о шантаже баскетболиста Тиммы, угрожавшего суицидом Седоковой
Mash: Янис Тимма шантажировал Седокову суицидом накануне своей смерти
Фото: [rutube.ru/Party People Phenomena]
Бывший муж певицы Анны Седоковой угрожал ей суицидом, сообщил телеграм-канал Mash. По информации источника, Яннис Тимма после развода стал одержим экс-супругой.
Отмечается, что накануне ситуация достигла критической точки. Спортсмен весь понедельник пытался поздравить Седокову с днем рождения. Вечером он «заваливал» ее СМС и голосовыми сообщения, но ответа не получил.
В 22:54 мск Тимма дошел до крайнего шага — публично объявил намерении покончить с собой, однако Седокова и это проигнорировала.
В 23:30 Тимма вошел в подъезд дома на Звенигородском шоссе, записал последние голосовые для бывшей супруги, но не дождался ответа — около часу ночи его нашли мертвым.
По словам знакомых из близкого окружения, экс-игрок НБА был одержим Анной и готов был пойти на все ради нее, отдалившись от друзей и родственников. Последние годы он почти не общался с отцом и другими членами семьи.
Не сумев помириться с Седоковой и предотвратить развод, он впал в депрессию и оказался один на один с своими переживаниями, рассказали друзья погибшего. Ни раз он намекал, что жизнь без жены ему не нужна, но многие воспринимали его слова как попытки привлечь внимание и манипуляции.
Ранее сообщалось, что подписчики Анны Седоковой потребовали проверить ее по статье о доведении до самоубийства.