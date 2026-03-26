19-летняя Камила Валиева впервые откровенно рассказала о том, как изменилась за время дисквалификации и с какими трудностями столкнулась при возвращении на лед, сообщает The Voice .

Фигуристка вновь вышла на соревнования, приняв участие в Кубке Первого канала. После выступления ее поддержала олимпийская чемпионка Алина Загитова, отметив, что возвращение Валиевой стало важным событием для фигурного катания.

По словам Камилы, перерыв сильно повлиял на нее — как физически, так и эмоционально. Спортсменка призналась, что за это время прошла через этап взросления, который напрямую сказался на ее форме.

«Я выросла, стала по-другому ощущать себя. Тело сильно изменилось. Когда сама подходишь к этому периоду, понимаешь, как это влияет на прыжки», — объяснила она.

Валиева отметила, что, несмотря на сложности, в каком-то смысле ей повезло: пубертат пришелся на период вне соревнований, что позволило спокойно адаптироваться к изменениям и затем вернуться в форму.

Для выступления спортсменка подготовила новую программу «Утомленные солнцем», над которой работала вместе с постановщиком Никитой Михайловым. По ее словам, на подготовку ушло всего несколько месяцев, и главной задачей было просто выйти на лед и чисто откатать программу.

Возвращение оказалось непростым: фигуристка призналась, что после долгого перерыва чувствует себя «как новый человек».

«Ты уже не можешь как раньше, и не понимаешь до конца, как будет дальше. Это процесс поиска», — поделилась Камила.

На Кубке Первого канала спортсменка допустила падение при попытке выполнить четверной тулуп и в итоге заняла четвертое место. Тем не менее она подчеркнула, что довольна тем, что смогла довести прокат до конца.

Напомним, дисквалификация Валиевой была связана с решением Спортивный арбитражный суд (CAS), который признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил. После завершения срока отстранения фигуристка вернулась к тренировкам под руководством Светланы Соколовской.

Дело Камила Валиева стало одним из самых резонансных в мировом спорте. После длительного разбирательства Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил, что привело к ее дисквалификации.

Решение суда повлекло за собой аннулирование результатов и наград за определенный период. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и стал поводом для обсуждения системы подготовки спортсменов и ответственности в профессиональном спорте.

Возвращение Камила Валиева на лед стало одним из самых обсуждаемых событий в фигурном катании. На Кубке Первого канала спортсменка показала новую программу, однако выступление не обошлось без ошибок — в частности, падения при попытке четверного прыжка.

Эксперты отмечают, что после длительного перерыва такие сложности закономерны. Многие специалисты, включая заслуженных тренеров, подчеркивают: Валиевой потребуется время, чтобы восстановить прежнюю форму, скорость и стабильность, но ее возвращение уже рассматривается как важный шаг вперед.

После периода дисквалификации спортсменка возобновила карьеру и начала новый этап — с обновленной программой, тренерским штабом и задачей вернуть конкурентоспособную форму. Ее дальнейшие выступления сейчас находятся под пристальным вниманием как болельщиков, так и экспертов.