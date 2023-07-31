Тему здорового питания обсудят на Гастрономическом фестивале в Истре

Тему здорового питания обсудят в рамках сессии «ЗОЖ: питание, здоровье, экология» на Гастрономическом фестивале в Истре. Об этом сообщили в Минкультуры и туризма Подмосковья.

Модератором встречи выступит замруководителя Российской системы качества Елена Саратцева.

В ходе сессии обсудят вопросы производства здорового питания и экологизации сельского хозяйства, а также законодательные инициативы и лучшие практики в сфере ЗОЖ.

Особое внимание уделят вопросу формирования здорового потребительского поведения в том числе в соцсетях.

Фестиваль пройдет в августе. Ожидается, что в мероприятии примут участие три с половиной сотни сельхозпроизводителей и ремесленников из 49 субъектов России.

Возрастное ограничение 0+