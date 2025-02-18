Теннисист Бублик считает, что его на месте Синнера наказали бы в 16 раз строже

Казахстанский теннисист Александр Бублик заявил на YouTube-канале BB Tennis, что на месте отстраненной на три месяца первой ракетки мира итальянца Янника Синнера любого другого спортсмена наказали бы гораздо строже. Слова Бублика приводит РБК.

Синнер и WADA договорились о том, что итальянец отбудет трехмесячную дисквалификацию. Агентство признало, что запрещенный препарат клостебол попал в организм спортсмена непреднамеренно, но при этом Синнер должен нести ответственность за халатность своей команды.

«Если бы мы все могли договариваться так, как договаривается Синнер, было бы здорово. Если есть возможность договариваться, она должна быть предоставлена всем. Они же прямым текстом сказали, что договорились. Как? С кем? Тогда мы тоже можем договариваться? Мне кажется, меня бы на четыре года отстранили. И всех нас вместе взятых», — отреагировал Александр Бублик.

Спортсмен посетовал на непрозрачность существующей антидопинговой системы.

Ранее стало известно, что испанская фигуристка Лаура Баркеро получила шесть лет дисквалификации за тот же самый клостебол, что был обнаружен у Синнера.