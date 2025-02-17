Испанская фигуристка получила шесть лет дисквалификации за тот же допинг, что и у Синнера

Испанскую фигуристку Лауру Баркеро дисквалифицировали на шесть лет за применение клостебола. Такой же препарат был обнаружен в пробе теннисиста Янника Синнера, однако первая ракетка мира был отстранен от соревнований лишь на три месяца.

Впервые у Лауры Баркеро обнаружили запрещенный препарат во время Олимпиады-2022. Спортсменка объяснила его попадание в организм случайностью: якобы тюбик с кремом, содержащим клостебол, находился в косметичке с другими лекарствами. Тогда Международный союз конькобежцев (ISU) дисквалифицировал ее на год.

В 2023 году у Баркеро вновь обнаружили клостебол, спортсменка вновь объяснила его наличие случайным загрязнением. За повторное нарушение наказание было суровым.

Ранее итальянский теннисист Синнер получил за клостебол трехмесячную дисквалификацию. Попадание препарата в организм он объяснил небрежностью массажиста, который производил процедуру без перчаток.