Теннисист Зверев признался, что страдает от аллергии на траву

Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев накануне главного травяного турнира сезона Уимблдона в интервью Bild признался, что испытывает аллергию на траву.

Зверев рассказал, что такая проблема у него каждый год, но он к этому неудобству привык и научился с ним справляться.

Тем не менее, Уимблдон остается для одного из сильнейших теннисистов мира самым неудобным мейджором. Зверев играл в финалах Открытых чемпионатов США и Австралии, в этом году выиграл «Ролан Гаррос», но на травяном Уимблдоне ни разу не проходил дальше четвертого круга.

В первом круге нынешнего Уимблдона Зверев сыграет с бельгийцем Александером Блоксом, занимающим 36-е место в мировом рейтинге.

Россиянин Даниил Медведев начнет турнир матчем с хорватом Марином Чиличем, Карен Хачанов сыграет с британским квалифаем Билли Харрисом, а Андрей Рублев и Роман Сафиуллин сыграют друг с другом.