С возрастом живот растет не только из-за еды: ученые нашли клетки, запускающие набор жира

Расширение талии с возрастом может быть связано не только с замедлением обмена веществ. Ученые обнаружили особые клетки-предшественники, которые появляются в среднем возрасте и начинают активно производить новый жир в области живота, пишет Science Daily со ссылкой на работу исследовательского центра City of Hope в журнале Science.

Команда эндокринолога Цюн Ван изучала белую жировую ткань мышей, а затем проверила результаты на человеческих клетках.

Исследователи пересадили молодым мышам клетки-предшественники жировой ткани от старых животных. Они образовали множество новых жировых клеток. При обратной пересадке молодые клетки в организме пожилых мышей оставались гораздо менее активными. Это показало, что способность накапливать жир была связана с самими постаревшими клетками.

В среднем возрасте часть таких клеток превращалась в ранее неизвестную популяцию, названную возрастными коммитированными преадипоцитами, или CP-A. Особенно активно они создавали жир под действием сигнального пути LIFR.

Похожие клетки ученые нашли и в тканях людей. У участников среднего возраста их было больше, чем у молодых, и они также легко превращались в жировые клетки.

Авторы считают, что блокировка CP-A или сигнала LIFR в будущем может помочь бороться с возрастным ожирением. Однако пока результаты основаны главным образом на опытах с мышами и клеточными образцами. До создания лечения потребуются дополнительные исследования уже с участием людей.