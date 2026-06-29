В семье экс-резидента Comedy Club Галыгина пополнение: комик вновь стал отцом

В семье белорусского юмориста и бывшего резидента Comedy Club Вадима Галыгина и его жены Ольги Вайнилович произошло радостное событие: у пары родился сын, сообщает Леди.Mail. Для 50-летнего артиста это стал четвертый ребенок, а для его супруги — третий.

Радостной новостью счастливые родители поделились в социальных сетях, опубликовав трогательные снимки из роддома.

«Мы тебя загадали и очень ждали. Спасибо, что выбрал нас!» — написал Вадим.

Артист признался, что пополнение в семье было запланированным и долгожданным.

Напомним, что о третьей беременности Вайнилович стало известно в феврале 2026 года. Пол будущего малыша супруги раскрыли во время празднования дня рождения Ольги.

Сейчас в семье Галыгиных подрастают трое сыновей. Также у комика есть взрослая дочь Таисия от первого брака. В 2025 году она сама стала мамой, подарив Галыгину внука.

Супруга артиста Ольга младше его на 10 лет. Пара поженилась в 2010 году и вместе воспитывает уже троих общих детей. Несмотря на плотный рабочий график, Вадим старается проводить с детьми как можно больше времени.

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