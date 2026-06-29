«Многие ждут интима по переписке»: сексолог рассказала о мифах вокруг своей профессии

Ксения Косяненко, практикующий сексолог из Кемерова, ежедневно принимает пациентов с историями, достойными пера сценаристов. Но самое любопытное, по наблюдениям специалиста, в том, что переживания практически всех обратившихся — типичны для многих россиян, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как поясняет эксперт, в обществе прочно укоренилось заблуждение, будто бы сексолог имеет дело лишь с чем-то неординарным и сталкивается исключительно с редкими формами интимных предпочтений. Отдельные клиенты, услышав корень «секс» в наименовании профессии, всерьез рассчитывают на переписку интимного содержания. Однако действительность, как подчеркивает Косяненко, куда более обыденна и далека от подобных фантазий.

«На самом деле люди чаще приходят не из-за каких-то странностей. В основном это обиды, тревога, усталость, непонимание в отношениях и ощущение, что с ними что-то не так», — рассказывает специалист.

За дверью врачебного кабинета звучат темы, о которых не принято распространяться даже в кругу самых доверенных лиц. Одни пациенты тревожатся из-за ослабления либидо, другие стесняются открыться второй половинке в своих сокровенных фантазиях, а третьи на протяжении долгих лет возлагают на себя ответственность за неудачи в браке.

Ранее сообщалось, что профессор Брукс раскрыл отличие мужской ревности от женской.