Скончалась вдова режиссера Менакера: актриса Алла Чернова умерла на 83-м году жизни

В ночь на 28 июня в Мариинской больнице на 83-м году жизни скончалась советская актриса театра и кино Алла Чернова, сообщило издание «Аргументы и факты». Причина смерти не уточняется.

Чернова была вдовой известного режиссера Леонида Менакера, с которым прожила долгие годы. Предположительно, ее похоронят на Комаровском кладбище рядом с супругом.

Алла Чернова родилась в 1944 году. В 1965 году она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, после чего переехала в Ленинград. Там она служила в театре имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом») и в Театре комедии. На сцене она проявила себя как талантливая драматическая актриса.

Зрителям Чернова запомнилась по ролям в фильмах «Не забудь… станция Луговая», «Тайна „Черных дроздов“», «Месяц май» и «Никколо Паганини». Однако в 42 года актриса перестала сниматься из-за тяжелой болезни.

После выздоровления она не вернулась в кино, а посвятила себя преподаванию. Многие годы она работала в Санкт-Петербургском государственном институте культуры, передавая свой опыт молодым актерам.

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