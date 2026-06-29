В Химках на 75% завершили капремонт Луневской школы

В поселке Лунево городского округа Химки на улице Гаражной продолжается капитальный ремонт средней общеобразовательной школы, стройготовность объекта достигла 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национального проекта «Молодежь и дети», в них задействованы более 140 строителей и три единицы техники. Они ведут отделочные работы, устройство фасада и кровли, монтаж инженерных сетей.

Площадь здания составляет более 8,6 тыс. кв. м. В нем обустроят современные классы, спортивные и актовый залы, столовую и рекреационные зоны. На пришкольной территории появятся новые тротуары, дорожная одежда и отмостка. Школу откроют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.