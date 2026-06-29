Просрочка, антисанитария и ВИЧ-аптечка: бывшая медсестра показала, что хранится в клинике Красноярска

Экс-сотрудница красноярского медицинского центра разместила в интернете ролик с обвинениями в адрес бывшего работодателя. Девушка утверждает, что в учреждении используются просроченные лекарства, отсутствует необходимое стерилизационное оборудование, а утилизация отходов производится с нарушениями, сообщила prmira.ru.

По данным издания, девушка продемонстрировала содержимое аптечки для экстренной постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции — по ее заверениям, там обнаружились лишь перчатки, пакет со льдом и языкодержатель. В своем обращении бывшая медсестра также упомянула о прочих недостатках, свидетелем которых стала за время работы.

В беседе с журналистами «7 канала Красноярск» девушка пояснила, что трудилась в клинике немногим более месяца. Вместе с уволенным ранее руководителем они пытались донести информацию о проблемах до вышестоящего руководства. Как утверждает экс-сотрудница, обращения остались без внимания.

По информации издания, на платформе 2ГИС рейтинг заведения составляет 3,6 балла. В последнее время в отзывах пациентов все чаще звучат нарекания на непрофессионализм персонала, задержки с выдачей результатов лабораторных исследований и несоблюдение санитарных норм.

Редакция «Проспекта Мира» направила официальный запрос в клинику с просьбой прокомментировать ситуацию. В учреждении пообещали предоставить ответ после получения письменного обращения. Информация будет опубликована дополнительно.

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