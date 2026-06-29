Снижение либидо, несовпадение желаний и бытовой стресс — с этими проблемами россияне чаще всего приходят к сексологу Ксении Косяненко. В беседе с корреспондентом «Онлайн-журнала Сибдепо» специалист развеяла популярные мифы о своей профессии и рассказала, какие запросы действительно волнуют россиян за закрытой дверью кабинета.

Как отмечает специалист, наиболее часто встречающийся запрос у пациентов — это несовпадение уровня сексуального влечения у супругов. Однако корень трудности, по ее убеждению, зачастую лежит совсем не там, где его привыкли искать. Женщины нередко обращаются с мыслью, что у них понижено либидо, но в процессе доверительного разговора обнаруживается: влечение никуда не пропадало.

«Очень часто оказывается, что дело не в либидо. Дело в усталости, стрессе, накопленных обидах и эмоциональной дистанции между людьми», — добавляет Ксения.

Занятость, финансовые обязательства перед банками, жилищный кредит, воспитание детей, нескончаемый поток бытовых забот и хроническое нервное напряжение постепенно вытесняют нежность и страсть из партнерских отношений, считает эксперт. Близость часто оказывается далека от той картинки, которую транслируют голливудские фильмы и западные сериалы.

«Для многих людей интим становится еще одной обязанностью. А когда что-то превращается в обязанность, удовольствие постепенно исчезает», — объясняет сексолог.

Особенно остро, по словам сексолога, дисбаланс ощущается в союзах, где подавляющая часть хозяйственных обязанностей лежит на плечах одного из супругов. Когда все время уходит на профессиональную деятельность, домашние хлопоты, заботу о детях и бесконечный быт, на романтику и страсть элементарно не остается ни энергии, ни времени. Врач подчеркивает, что ключ к решению проблемы чаще всего лежит в перераспределении нагрузки и возвращении в отношения заботы о себе и партнере.

Ранее сексолог Косяненко рассказала о мифах профессии и реальных проблемах пациентов.