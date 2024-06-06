Теннисистка из Подмосковья вышла в полуфинал турнира Большого шлема
Фото: [Championat.com]
Подмосковная теннисистка Мирра Андреева сенсационно пробилась в полуфинал турнира Большого шлема, переиграв вторую ракетку мира Арину Соболенко. Об этом заявили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.
Примечательно, что 17-летняя россиянка в ¼ стадии финала одолела одну из сильнейших теннисисток планеты Арину Соболенко из Белоруссии. Таким образом, Мирра Андреева стала самой юной участницей полуфинала «Роллан Гаррос» за последние 27 лет и поднялась с 38 на 23 место в рейтинге WTA.
Ожидается, что сегодня наша спортсменка встретится с итальянкой из топ-15 мирового рейтинга Ясмин Паолини в матче за выход в финал.
«Со своей следующей соперницей я уже играла в Мадриде. Сложный был матч и психологически, и в плане игры. Она очень быстро играет и двигается, всегда выкладывается изо всех сил, несмотря на счет. Посмотрим, что будет», — сказала Мирра Андреева в интервью журналистам.