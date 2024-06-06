Теннисистка из Подмосковья вышла в полуфинал турнира Большого шлема

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева сенсационно пробилась в полуфинал турнира Большого шлема, переиграв вторую ракетку мира Арину Соболенко. Об этом заявили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Примечательно, что 17-летняя россиянка в ¼ стадии финала одолела одну из сильнейших теннисисток планеты Арину Соболенко из Белоруссии. Таким образом, Мирра Андреева стала самой юной участницей полуфинала «Роллан Гаррос» за последние 27 лет и поднялась с 38 на 23 место в рейтинге WTA.

Ожидается, что сегодня наша спортсменка встретится с итальянкой из топ-15 мирового рейтинга Ясмин Паолини в матче за выход в финал.