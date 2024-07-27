Теннисистка из Подмосковья завоевала «золото» на международных соревнованиях

Спортсменка, представляющая Московскую область, завоевала золотую медаль на международных соревнованиях по теннису WTA 250. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Теннисистка Мирра Андреева заняла первое место в одиночном разряде. В финале подмосковная спортсменка обыграла россиянку Элину Аванесян. Отметим, что при счете 5:7, 7:5, 4:0 Аванесян отказалась продолжить борьбу из-за травмы и заняла второе место на пьедестале. Бронзовыми призерами соревнований стали Ольга Данилович из Сербии и француженка Хлоэ Паке.

«Выход в первый финал ощущается великолепно: еще одна веха достигнута для меня в этом году. Я стараюсь не думать об этом. Для меня это уже была позитивная неделя, но, конечно, я хочу добиться большего», — подчеркнула спортсменка.

На сегодняшний день Андреева занимает 32-е место в рейтинге WTA и теперь поднимется в топ-25.