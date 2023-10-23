Теннисистка Самсонова стала первой ракеткой России

Людмила Самсонова поднялась на две строчки в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), что позволило стать ей сильнейшей из россиянок.

Самсонова занимает 15-ю позицию в рейтинге, она обошла Дарью Касаткину (17-е место), которая потеряла шесть мест. Опередить Дарью удалось и Веронике Кудерметовой (16).

В топ-30 располагаются еще две российские теннисистки – Екатерина Александрова (21) и Анастасия Потапова (28). 16-летняя Мирра Андреева, которая проводит первый сезон в туре, добралась уже до 47-й строчки.

Возглавляет рейтинг белоруска Арина Соболенко, вторая строчка у польской теннисистки Иги Швентек, третья – у Коко Гауфф из США.

24-летняя Людмила Самсонова выиграла четыре титула WTA и заработала на корте более $4,2 млн. Ее высшей позицией в рейтинге было 12-е место в феврале этого года.