Теннисистка Самсонова стала первой ракеткой России

Людмила Самсонова стала первой ракеткой России. В обновленном рейтинге WTA она поднялась на шесть строчек и заняла 12-ю позицию, самую высокую в своей карьере.

Самсонова оттеснила на одну позицию Дарью Касаткину.

Прорыв россиянке обеспечило попадание в финал представительного турнира в Монреале. В решающем поединке она уступила третьей ракетке мира американке Джессике Пегуле (1:6, 0:6).

У Самсоновой просто не осталось сил на финал. Всего за несколько часов до него она завершила сложный полуфинальный поединок с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (1:6, 6:1, 6:2).

В двадцатку сильнейших теннисисток мира входит также россиянка Вероника Кудерметова (16-я позиция), далее располагаются Екатерина Александрова (21), Анастасия Потапова (27), Анна Блинкова (37).