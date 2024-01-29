Теннисный центр с прозрачными фасадами построят в Одинцово

Необычный теннисный центр появится в Одинцово. Как рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области, фасады здания практически полностью будут выполнены из стекла.

Центр планируется построить в селе Ромашково. Площадь трехэтажного здания превысит 12 тысяч квадратных метров. В нем одновременно смогут тренироваться до 174 человек.

Главный и боковые фасады здания практически полностью будут перекрыты крупногабаритными витражами. Благодаря этому интерьеры будут видны, словно за экраном.

Фото: [ LABVAPRO ]

«В проекте используются большие площади витражных конструкций, которые делают здание легким и воздушным, создают иллюзию невесомости и открывают перед посетителями возможность наблюдать за бурной деятельностью внутри объекта, не заходя в помещение», - рассказала главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.

Завершить строительство центра планируется в конце 2026 года.