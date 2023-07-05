Терапевт Радина назвала причину тяжелых последствий обезболивающих уколов для Костомарова

По словам врача-терапевта Кристины Радиной, противовоспалительные лекарственные препараты способны смазать клиническую картину заболевания, в связи с чем врачи рекомендуют пациентам не принимать обезболивающих до приезда скорой помощи. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что в случае с фигуристом Романом Костомаровым картина может быть аналогичной. Так, на фоне укола он мог не чувствовать симптомов температуры, боли в грудной клетке, не испытывать жара, так как укол снял эту симптоматику.

По мнению медика, свою роль сыграли выступления Костомарова за несколько дней до госпитализации. Так, любые соревнования сопровождаются выбросом адреналина, из-за чего человек не чувствует недомогания.