«Теряет свои обороты»: участники шоу «Голос. Уже не дети» раскрыли суть нового проекта

Популярный проект «Голос. Дети» скоро перезапустят. Финалисты шоу Рутгер Гарехт и Аделия Загребина поделились впечатлениями от трансформации известной передачи. По их словам, смотреть шоу «Голос. Уже не дети» однозначно нужно.

Гарехт отметил, что первоочередная цель шоу — реклама оригинального «Голоса». Для этого привлекли и новых участников, и тех, кто уже появлялся на экранах.

«Голос» со временем теряет свои обороты, и они решили так восстановить интерес. Это спецпроект, и он продолжаться не будет, эксклюзивный сезон», — признался исполнитель в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако финалист прошлых сезонов уверил, что несмотря на пиар-характер эксклюзивного сезона, интересно зрителям все равно будет. Они снова увидят запоминающихся детей, и как эти звезды растут. Причем многие из них сильно изменились как внешне, так и ментально.

Аделия Загребина, коллега Гарехта, пообещала, что проект безусловно всех удивит. Создатели приготовили очень много сюрпризов — от выбора участников и наставников до самой концепции.

«Интересно, как изменились участники, как изменились их голоса, как они обрели свой стиль. У нас на телевидении такого шоу еще не было, за рубежом оно называется «The Voice. All Stars». Очень интересный проект», — отметила певица.

Ранее музыкальный критик Соседов жестко раскритиковал перезапуск «Голоса».