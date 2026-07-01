Тьерри Анри назвал самого важного игрока сборной Франции

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри назвал самого важного игрока в национальной команде. По его мнению, им является вингер «Баварии» Майкл Олисе.

Анри отметил, что лучшим всегда признавать Килиана Мбаппе, поскольку он забивает решающие мячи, но самый важный — Олисе.

«Это монстр, он видит эпизоды так быстро и иначе, чем остальные. Техничные игроки иногда забывают об оборонительных усилиях, но не он. Мне посчастливилось его тренировать», — сказал Тьерри Анри FOX Sports.

Специалист вспомнил, как на тренировках неоднократно восхищался трюками Олисе и говорил своим помощникам: «Вы это видели? Он с другой планеты».

Сборная Франции вышла в 1/8 финала чемпионата мира, разгромив команду Швеции со счетом 3:0. Олисе в этом матче сделал ассистентский дубль.

Ранее бывший защитник сборной Англии Гари Невилл заявил, что французская сборная на этом чемпионате выглядит выше других на голову.