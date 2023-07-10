Тест-драйв авторских экскурсий победителей проекта «Туристическая витрина» стартовал в Подмосковье

Сегодня в Подмосковье начался тест-драйв авторских экскурсий, разработанных победителями конкурса «Туристическая витрина Московской области», он продлится до пятницы. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении уточнили, что в первой программе примут участие 15 специалистов турбизнеса, которые вместе с автором проекта — историком и краеведом Александром Дудиным отправятся по маршруту «Нарские усадьбы Серпуховской земли». На завтра запланирована прогулка «Коломенский трамвай желаний» от Маргариты Тимофеевой, в среду участники отправятся в путешествие «В поисках заповедного озера на плантации черники». Данную программу представит Александр Джан-Ша.

В четверг пройдет экскурсия «Соколиный путь» в центр соколиной охоты в Марфино от Константина Соколова, в пятницу — представят проект «Егорьевские гуляния» от Константина Братчикова.

Отметим, что данный проект стартовала в мае этого года, в рамках него все желающие могли предложить свой вариант экскурсионной программы.

«Возможно, благодаря авторским турам, которые стали победителями и участниками «Турвитрины», в Подмосковье станут популярны новые, ранее не особо известные места», — отметил Первый замминистра культуры и туризма региона Алексей Шимко.

Организаторами проекта выступили областной Минкульттуризм и АНО «Центр развития туризма Московской области». Поддержку также оказал портал TourDom.ru.