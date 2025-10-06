Тихонов назвал Клебо «отмороженным норвежцем» из-за сомнений в допуске россиян

В интервью NRK Клебо заявил, что еще не знает, как будет вести себя в случае допуска россиян, но при этом высказал мысль о нецелесообразности возвращения российских спортсменов до тех пор, пока не завершен конфликт на Украине.

«Отмороженный норвежец. Они все там профашисты до одного, по-другому я их не вообще воспринимаю в этой стране. Конечно, Клебо будет соревноваться с нашими, когда они вернутся. Никуда он не денется», — сказал Тихонов.

Йоханнес Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом и 15-кратным чемпионом мира. На чемпионате мира 2025 года при отсутствии россиян 28-летний норвежец выиграл сразу шесть золотых медалей.

Ранее на слова Клебо отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев.