Тихонов назвал Клебо «отмороженным норвежцем» из-за сомнений в допуске россиян

Александр Тихонов назвал олимпийского чемпиона Клебо «отмороженным норвежцем»
Фото: [FIS]
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с «ВсеПроСпорт» прокомментировал слова знаменитого норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о возможном допуске российских спортсменов.
В интервью NRK Клебо заявил, что еще не знает, как будет вести себя в случае допуска россиян, но при этом высказал мысль о нецелесообразности возвращения российских спортсменов до тех пор, пока не завершен конфликт на Украине.
«Отмороженный норвежец. Они все там профашисты до одного, по-другому я их не вообще воспринимаю в этой стране. Конечно, Клебо будет соревноваться с нашими, когда они вернутся. Никуда он не денется», — сказал Тихонов.
Йоханнес Клебо является пятикратным олимпийским чемпионом и 15-кратным чемпионом мира. На чемпионате мира 2025 года при отсутствии россиян 28-летний норвежец выиграл сразу шесть золотых медалей.
Ранее на слова Клебо отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев.