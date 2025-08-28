Тихонов призвал содрать с Клаудиньо денег за критику России и СВО

В интервью бразильским СМИ полузащитник рассказал, что не был счастлив в «Зените» после начала СВО. Это не помешало Клаудиньо через год получить российское гражданство, а «Зенит» он покинул только в начале 2025-го, перейдя в катарский «Аль-Садд».

«Вопросы политики — не дело футболистов. Сапоги должен тачать сапожник. Это не его дело заниматься этим. Если бы этот бразилец знал историю России, было бы другое дело. Я же не говорю о том, сколько в той же Бразилии нищеты и что там тряпичным мячом играют в футбол во дворах. А таких товарищей не надо было вообще привлекать в наш спорт. Надо писать такие контракты, чтобы с него еще содрать денег», — сказал Тихонов.

Также знаменитый биатлонист посетовал на нынешний уровень российского футбола. По его мнению, и отечественных футболистов нужно наказывать за недостаток усердия на тренировках и нарушения дисциплины — выгонять из команды и не платить.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что слова Клаудиньо подпадают под уголовное законодательство России.