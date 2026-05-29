Тихонов разобрал причины поражения сборной от Египта

Тихонов о поражении сборной о Египта: «Игра шла до одной ошибки»
Тренер, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов в эфире «Матч ТВ» высказался об игре национальной команды в товарищеском матче с Египтом.
Встреча в Каире завершилась минимальным поражением российской сборной (0:1). Игра не изобиловала большим количеством моментов, так, россияне нанесли только один удар в створ ворот соперника.
«Как мы и говорили, игра — до одной ошибки. Эту ошибку и совершили наши футболисты. Были неплохие подходы, начало второго тайма тоже неплохое. Но вот эта ошибка, когда заменили Дивеева и не разобрались наши защитники, привела к поражению», — сказал Тихонов.
Специалист отметил, что местами российская сборная играла неплохо, имела неплохие подходы к воротам, но реально опасных моментов не создала.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев предположил, что российской команде не хватило мотивации. Он предложил главному тренеру сборной Валерию Карпину привлечь в команду молодых футболистов, которые хотят играть.