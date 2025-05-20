Тикнизяна отстранили от основы «Локомотива» после скандального спича

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян не будет тренироваться с основой и не сыграет в матче 30-го тура РПЛ против «Акрона», сообщает телеграм-канал «Нежурналист Иванов».

Накануне после матча с ЦСКА футболист сборной Армении выступил со страстной речью, выразив недовольство своим положением в команде.

В последнее время Тикнизян перестал получать место в составе и заявил, что будет просить руководство клуба отпустить его в другую команду.

«Просто тяжело молчать ходить целый год, делать вид, что ничего не случилось. Обидно, когда за человека ты готов был лечь костями, а в конечном итоге оказался изгоем», — заявил Тикнизян.

В 2025 году футболист лишь четыре раза выходил в стартовом составе, а в двух последних матчах остался на скамейке. Всего в нынешнем сезоне Тикнизян принял участие в 33 матчах чемпионата и Кубка России, в которых забил два мяча и отдал четыре передачи.

В 2021 году «Локомотив» купил Тикнизяна у ЦСКА за €5,5 млн. Контракт с железнодорожниками рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось в услугах Тикнизяна заинтересована испанская «Севилья».