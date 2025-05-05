Защитник «Локомотива» заинтересовал «Севилью»
«СЭ»: «Севилья» возобновила интерес к защитнику «Локомотива» Тикнизяну
Фото: [ФК «Локомотив»]
«Севилья» вновь может предпринять попытку выкупить у «Локомотива» защитника Наира Тикнизяна, сообщает «Спорт-Экспресс».
Клуб из Андалусии рассматривал кандидатуру Тикнизяна зимой, а теперь может вновь к ней вернуться. В переходе защитника может быть заинтересован новый главный тренер «Севильи» Хоакин Капаросс, который ранее работал в сборной Армении и хорошо знает возможности Наира.
У Тикнизяна остается еще год по контракту с «Локомотивом». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в €6 млн.
В этом году Тикнизян сыграл в 33 матчах РПЛ и Кубка России, забив два мяча и отдав четыре передачи. Год назад его статистика была более впечатляющей — девять голов и шесть передач в 30 играх.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Вендел пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы.