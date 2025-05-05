Защитник «Локомотива» заинтересовал «Севилью»

Клуб из Андалусии рассматривал кандидатуру Тикнизяна зимой, а теперь может вновь к ней вернуться. В переходе защитника может быть заинтересован новый главный тренер «Севильи» Хоакин Капаросс, который ранее работал в сборной Армении и хорошо знает возможности Наира.

У Тикнизяна остается еще год по контракту с «Локомотивом». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в €6 млн.

В этом году Тикнизян сыграл в 33 матчах РПЛ и Кубка России, забив два мяча и отдав четыре передачи. Год назад его статистика была более впечатляющей — девять голов и шесть передач в 30 играх.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Вендел пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы.