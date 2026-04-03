Тимати и Валентина Иванова вместе вышли в свет после слухов о романе музыканта с молодой моделью

Тимати (Тиму Юнусов) и его мать его второй дочери Валентина Иванова появились вместе на светском мероприятии. Пара посетила ярмарку «Арт Россия» в Москве, где осмотрела несколько стендов, сообщает Spletnik.

В конце марта в СМИ появилась информация, что Тимати закрутил роман с 21-летей моделью Екатериной Лукьяновой. Источники сообщали, что музыканта замечают с девушкой в его клубе и фитнес-зале. В окружении Тимати говорили, что Иванова не в курсе их общения.

Более того, Валентину давно не видели в элитном жилом комплексе, где пара проживает вместе с дочерью. Девушка также никак не комментировала слухи.

На кадрах, распространившихся в Сети, видно, что Тимати и Иванова выглядят спокойными и уверенными. Пара общалась друг с другом и гостями, рассматривала произведения искусства.

Ранее Екатерина Лукьянова, с которой заметили Тимати, впервые высказалась о слухах об их романе.