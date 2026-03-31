«Устала от разговоров»: предполагаемая новая избранница Тимати ответила на слухи о романе

В Сети обсуждают возможный новый роман Тимати (Тимура Юнусова). Поводом стали недавние фотографии из клуба рэпера, где его запечатлели с молодой блондинкой, похожей на бывшую избранницу артиста Алену Шишкову. Подробности описало издание StarHit.

Пока сам Тимати хранит молчание, как и его прежняя возлюбленная Валя Иванова, родившая дочь, информационный повод подогрела та самая модель с фотографий. Екатерина Лукьянова дала интервью, в котором впервые коснулась обсуждаемой темы.

По словам Екатерины, Тимати действительно помог ей с жильем — якобы снял квартиру в «Москва-Сити» сроком на год. При этом она дала понять: устала от разговоров, в которых ее воспринимают исключительно через призму возможного романа.

«Я с уважением отношусь к личной жизни других людей и не хотела бы становиться причиной каких-либо слухов или недопонимания. Сейчас с сосредоточена на своем развитии и семье. Мне приятно внимание, но я бы хотела, чтобы меня воспринимали как самостоятельную личность. А не в контексте чьих-то отношений», — заявила Лукьянова.

В соцсетях реакция оказалась бурной. Подписчики рэпера активно обсуждают происходящее: одни критикуют его за личную жизнь, другие выражают сочувствие Вале Ивановой, которой приходится практически самой воспитывать дочь.

Ранее появилась информация о том, что у 21-летней Лукьяновой есть сын от первого брака. Сама девушка родом из Бийска. В 2022 году Екатерина завоевала титул «Мисс Алтай», а в марте 2025 года стала участницей Comedy Club на ТНТ.

