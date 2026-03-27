«Скрывает даже от близких»: Тимати заподозрили в романе с 21-летней моделью из Бийска

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) вновь оказался в центре внимания — на этот раз из-за слухов о новом романе. Музыканта заподозрили в отношениях с 21-летней моделью Екатериной Лукьяновой, с которой его не раз видели в его собственном клубе и за его пределами, сообщает Starhit.

Фото: [ Екатерина Лукьянова, предполагаемая возлюбленная Тимати/соцсети ] 1/1

Тимати, чьи романы всегда становятся предметом пристального внимания, похоже, нашел новую музу. По данным инсайдеров, сердце рэпера занято 21-летней уроженкой Бийска. Отмечается, что Тимати лично провожал девушку в вип-зону. Более того, они часто остаются вдвоем и даже посещают один и тот же спортзал.

Сама Екатерина недавно переехала в столицу и обосновалась в башне «Федерация» в Москва-Сити. У девушки есть полуторагодовалый сын от первого брака. По словам ее знакомых, она предпочитает не распространяться о личности нового избранника — даже близкие не знают имени того, кто сейчас занимает важное место в ее жизни.

Наблюдатели отмечают: Екатерина не оплачивает услуги нянь для сына из собственных средств, что может свидетельствовать о финансовой поддержке со стороны.

При этом мать третьего ребенка рэпера Валентина Иванова, судя по всему, не в курсе новой интрижки. Она стала более закрытой в соцсетях и не отвечает на вопросы о Тимати.

