Тимберлейк, Гага и другие: зарубежные звезды, у которых проблемы с психикой
Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]
Жизнь зарубежных знаменитостей кажется очень привлекательной: у них миллионы поклонников, крупные бизнес-контракты и огромные возможности. Однако часто мы не задумываемся об оборотной стороне популярности и проблемах, с которыми сталкиваются известные артисты.
Рассказываем о звездах с психологическими расстройствами.
Мэри-Кейт Олсен
Американская актриса и модельер Мэри-Кейт Олсен, известная по фильму «Двое: Я и моя тень», страдает от нервной анорексии. Болезнь Олсен связывают с тяжелым расписанием и постоянным вниманием общественности.
Фото: [Соцсети]
Звезда признавалась, что ее психологические проблемы также связаны с тем, что они с сестрой-близняшкой стали жить отдельно. Олсен проходит терапию с 2004 года и за это время ее внешность сильно изменилась.
Крис Эванс
Знаменитый американский актер и исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс признался, что страдает от социофобии. По его словам, он часто едва не отказывался от самых важных ролей в своей карьере из-за страха быть в обществе других людей.
Фото: [Соцсети]
Чтобы справиться с тревогой, Эванс посещает терапевта, медитирует и общается с индийским гуру о духовных практиках.
Леди Гага
Известная американская певица Леди Гага уже много лет живет с посттравматическим расстройством. Она признавалась, что проблемы с психикой у нее начались после изнасилования, которое совершил продюсер певицы.
Фото: [Соцсети]
Гага несколько лет переживала тяжелые психологические проблемы, наносила себе увечья и столкнулась с булимией. Но врачи и родственники помогали певице справиться с перенесенным опытом, а сама она до сих пор регулярно принимает соответствующие лекарства.
Джастин Тимберлейк
Певец и композитор Джастин Тимберлейк ежедневно сталкивается с симптомами СДВГ — синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Ему сложно сконцентрироваться на одном занятии, из-за чего он постоянно переключается между кучей дел одновременно.
Фото: [Екатерина Чеснокова/©РИА Новости]
Также у Тимберлейка обнаружили обсессивно-компульсивное расстройство. Из-за него он жестко соблюдает порядок даже в собственном холодильнике и старается держать все под жестким контролем, в том числе своих подчиненных.
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