Тимберлейк, Гага и другие: зарубежные звезды, у которых проблемы с психикой

Жизнь зарубежных знаменитостей кажется очень привлекательной: у них миллионы поклонников, крупные бизнес-контракты и огромные возможности. Однако часто мы не задумываемся об оборотной стороне популярности и проблемах, с которыми сталкиваются известные артисты.

Рассказываем о звездах с психологическими расстройствами.

Мэри-Кейт Олсен

Американская актриса и модельер Мэри-Кейт Олсен, известная по фильму «Двое: Я и моя тень», страдает от нервной анорексии. Болезнь Олсен связывают с тяжелым расписанием и постоянным вниманием общественности.

Фото: [ Соцсети ]

Звезда признавалась, что ее психологические проблемы также связаны с тем, что они с сестрой-близняшкой стали жить отдельно. Олсен проходит терапию с 2004 года и за это время ее внешность сильно изменилась.

Крис Эванс

Знаменитый американский актер и исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс признался, что страдает от социофобии. По его словам, он часто едва не отказывался от самых важных ролей в своей карьере из-за страха быть в обществе других людей.

Фото: [ Соцсети ]

Чтобы справиться с тревогой, Эванс посещает терапевта, медитирует и общается с индийским гуру о духовных практиках.

Леди Гага

Известная американская певица Леди Гага уже много лет живет с посттравматическим расстройством. Она признавалась, что проблемы с психикой у нее начались после изнасилования, которое совершил продюсер певицы.

Фото: [ Соцсети ]

Гага несколько лет переживала тяжелые психологические проблемы, наносила себе увечья и столкнулась с булимией. Но врачи и родственники помогали певице справиться с перенесенным опытом, а сама она до сих пор регулярно принимает соответствующие лекарства.

Джастин Тимберлейк

Певец и композитор Джастин Тимберлейк ежедневно сталкивается с симптомами СДВГ — синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Ему сложно сконцентрироваться на одном занятии, из-за чего он постоянно переключается между кучей дел одновременно.

Фото: [ Екатерина Чеснокова/©РИА Новости ]

Также у Тимберлейка обнаружили обсессивно-компульсивное расстройство. Из-за него он жестко соблюдает порядок даже в собственном холодильнике и старается держать все под жестким контролем, в том числе своих подчиненных.

Ранее мы писали о звездах, которые бросили школу ради карьеры.