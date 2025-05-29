Тимощук рассказал о поддержке «Зенита» на фоне давления со стороны Украины

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал ТАСС о поддержке, которую оказывает ему петербургский клуб на фоне давления со стороны Украины.

В 2022 году Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Тимощука тренерской лицензии, а также всех титулов и наград, которые он выиграл, выступая за донецкий «Шахтер» и сборную Украины.

В ноябре прошлого года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Тимощука к УАФ. Футболист по три раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины, трижды признавался футболистом года в стране.

Киевская городская прокуратура открыла против Тимощука дело о подозрении в пособничестве РФ, по которому ему грозит от 10 до 12 лет тюрьмы.

«Естественно, клуб и все ребята в команде меня поддерживают. С первых дней какого-либо давления клуб оказывал мне всяческую поддержку. Особенно это ценно, когда происходят такие парадоксальные процессы, где меня пытаются обвинить лично в том, что все команды мира делают на постоянной основе, передавая экипировку во всевозможные благотворительные проекты», — рассказал Тимощук.

Специалист имеет в виду помощь, которую он оказывал детям из ДНР и ЛНР.

Тимощук работает ассистентом главного тренера «Зенита» с 2017 года. Ранее он провел за петербургский клуб четыре сезона в качестве игрока. Тимощук является рекордсменом по количеству матчей за сборную Украины — 144. Также футболист выступал за мюнхенскую «Баварию», с которой выиграл Лигу чемпионов.

Ранее главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев подал в отставку после поражения в стыковом матче от «Урала».