Тимощук заявил, чтобы клубы РПЛ сплотились против «Зенита»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук в разговоре с Legalbet заявил, что клубы РПЛ объединились в своем желании не позволить петербуржцам завоевать очередное золото.

Он подчеркнул, что завершившийся чемпионат России был особенно тяжелым для «Зенита».

«Клубы настолько сплотились, чтобы „Зенит“ не завоевал золото, всеми силами пытались нас остановить. Но нас это не должно интересовать. Мы отвечаем за свой результат», — сказал Тимощук.

«Зенит» завершил чемпионат на втором месте, уступив одно очко «Краснодару». До этого петербургский клуб шесть лет подряд побеждал в РПЛ. «Зенит» остался без титулов в год столетия клуба. Ранее петербуржцы не смогли выйти в суперфинал Кубка России, следовательно, они не будут участвовать в матче за Суперкубок России.