Тимур Родригез назвал развод с Девочкиной «максимально правильным решением»

Певец и шоумен Тимур Родригез в интервью Лауре Джугелии на шоу «FAMETIME TV» поделился подробностями развода с экс-супругой Анной Девочкиной.

По словам артиста, он расстался с ней, так как желал «принципиально других отношений».

Свое решение Родригез назвал «максимально правильным» и не жалеет об этом.

Он также признался, что с момента, когда он сообщил ей об этом, и до момента, когда они встретились, начал строить новые отношения.

Музыкант признается, что его бывшая жена тяжело пережила расставание.

Напомним, супруги с Девочкиной Родригез объявил в 2023 году. В их браке родились два сына — Мигель и Даниэль.

Ранее сообщалось о том, что после развода Бондарчук оставит апартаменты в Петербурге жене и сыну.