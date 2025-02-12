Тяжелобольной Ларс фон Триер попал в больницу

Датский режиссер Ларс фон Триер, создатель фильмов «Антихрист» и «Нимфоманка», был помещен в больницу. Об этом сообщили в компании Zentropa Entertainments.

Агентство Франс пресс со ссылкой на продюсера компании режиссера Луизу Вест опубликовало заявление о здоровье фон Триера. Как оказалось, что он отправился в больницу для лечения, где пробудет какое-то время. Ранее у гения нестандартного кино была диагностирована болезнь Паркинсона. Вест не стала раскрывать, в какой клинике наблюдается режиссер, но подчеркнула, что угрозы для здоровья и жизни нет.

Ларс фон Триер прославился больше как режиссер фильмов «Нимфоманка», «Догвилль», «Танцующая в темноте», «Антихрист», «Дом, который построил Джек», «Рассекая волны», «Мандерлей», «Меланхолия» и многим другим. Является обладателем «Золотой пальмовой ветви» и Гран-при Каннского кинофестиваля. О болезни Паркинсона у 68-летнего режиссера и сценариста стало известно в 2022 году.

Ранее сообщалось, из-за чего скончался американский режиссер Дэвид Линч.