Раскрыта причина смерти режиссера Дэвида Линча
Американский режиссер Дэвид Линч умер от остановки сердца
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78-летний американский режиссер Дэвид Линч умер от остановки сердца. Об этом со ссылкой на свидетельство о смерти сообщает таблоид.
Линч страдал от хронической обструктивной болезни легких и обезвоживания.
В своих интервью он рассказывал у него обнаружили эмфизему, и в последние месяцы жизни он нуждался в дополнительном кислороде.
Линч не покидал свой дома, так как зависел от кислородного баллона. Режиссер признавался, что заболеванием развивалось из-за пристрастия к никотину, но продолжал купить даже после того, как узнал о своем диагнозе.
Дэвид Линч скончался 16 января.
Ранее сообщалось о том, что блогерша Killadamente умерла в возрасте 27 лет во время ужина с семьей.