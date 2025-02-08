Раскрыта причина смерти режиссера Дэвида Линча

78-летний американский режиссер Дэвид Линч умер от остановки сердца. Об этом со ссылкой на свидетельство о смерти сообщает таблоид.

Линч страдал от хронической обструктивной болезни легких и обезвоживания.

В своих интервью он рассказывал у него обнаружили эмфизему, и в последние месяцы жизни он нуждался в дополнительном кислороде.

Линч не покидал свой дома, так как зависел от кислородного баллона. Режиссер признавался, что заболеванием развивалось из-за пристрастия к никотину, но продолжал купить даже после того, как узнал о своем диагнозе.

Дэвид Линч скончался 16 января.

Ранее сообщалось о том, что блогерша Killadamente умерла в возрасте 27 лет во время ужина с семьей.