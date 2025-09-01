Тюкавин может вернуться после травмы «крестов» в матче со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может вернуться на поле после травмы крестообразных связок в матче восьмого тура РПЛ со «Спартаком», сообщил портал Metaratings.ru.

По данным источника, на ближайшей неделе Тюкавин должен сыграть в спарринге с молодежной командой «Динамо». По итогам этого матча будет окончательно ясно, насколько форвард готов к полноценному возвращению.

Тюкавин получил травму «крестов» 2 марта в матче РПЛ против «Ростова» и был прооперирован в Германии.

«Динамо» и «Спартак» сыграют 13 сентября. «Спартак» с 11 очками занимает шестое место, «Динамо» набрало восемь баллов и располагается на девятой позиции.

Ранее главный тренер «Динамо» Валерий Карпин заявил, что не исключает своей отставки после неудачного старта команды в РПЛ.