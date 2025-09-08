Тюкавин впервые за полгода сыграл после травмы «крестов»

Футболист получил травму в начале марта в матче с «Ростовом». Восстановление после операции заняло полгода. В воскресенье, 7 сентября, основной состав «Динамо» сыграл контрольный матч с молодежной командой бело-голубых. Основа одержала победу со счетом 2:1. Тюкавин появился на поле, и это означает, что форвард «Динамо» будет готовиться к ближайшему матчу в РПЛ против «Спартака».

«Динамо» примет принципиального соперника 13 сентября на «ВТБ Арене».

Ранее сборная России в товарищеском матче обыграла национальную команду Катара со счетом 4:1. Форвард «Динамо» Иван Сергеев отметился голом и результативной передачей.