Тюкавин впервые за полгода сыграл после травмы «крестов»
Форвард «Динамо» Тюкавин впервые вышел на поле после тяжелой травмы
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин впервые сыграл после травмы крестообразных связок.
Футболист получил травму в начале марта в матче с «Ростовом». Восстановление после операции заняло полгода. В воскресенье, 7 сентября, основной состав «Динамо» сыграл контрольный матч с молодежной командой бело-голубых. Основа одержала победу со счетом 2:1. Тюкавин появился на поле, и это означает, что форвард «Динамо» будет готовиться к ближайшему матчу в РПЛ против «Спартака».
«Динамо» примет принципиального соперника 13 сентября на «ВТБ Арене».
Ранее сборная России в товарищеском матче обыграла национальную команду Катара со счетом 4:1. Форвард «Динамо» Иван Сергеев отметился голом и результативной передачей.