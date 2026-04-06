Тюкавин высказался о своем бомбардирском рекорде

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «РБ Спорт» высказался о своем клубном рекорде. 23-летний футболист стал лучшим бомбардиром бело-голубых в XXI веке.

В матче 23-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:3) Тюкавин сделал дубль и довел число своих голов за клуб до 57. Он обошел на один мяч немецкого нападающего Кевина Кураньи.

Футболист сказал, что он знал о предстоящем рекорде.

«Не скажу, что думал постоянно об этом рекорде, но был в курсе. Спасибо команде, что помогали мне. Это классный шаг вперед», — заявил Тюкавин.

Константин Тюкавин является воспитанником бело-голубых. За основную команду он выступает с 2021 года. В текущем сезоне у нападающего девять голов и шесть ассистов в 22 матчах чемпионата и Кубка России.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €15 млн, контракт с ним рассчитан до 2030 года. Тюкавин сказал, что не собирается покидать «Динамо» и хочет выиграть с родным клубом трофей, но если поступит выгодное предложение из другого клуба, он обсудит его с руководством бело-голубых.