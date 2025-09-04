«Того, кто это придумал, надо за ноги подвесить в лесополосе»: легендарный тренер Трефилов — о нелюбимом прозвище
Легендарный гандбольный тренер Трефилов назвал свое нелюбимое прозвище
Фото: [Федерация гандбола России]
Заслуженный тренер России Евгений Трефилов в эфире «Матч ТВ» раскрыл, какое прозвище ему совсем не нравится.
«Король Треф. Того, кто это придумал, надо за ноги подвесить в лесополосе», — сказал Трефилов.
Евгений Трефилов возглавлял женскую сборную России по гандболу с перерывами с 1999 по 2019 год. С национальной командой он выиграл четыре чемпионата мира и Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.
4 сентября Евгению Трефилову исполнилось 70 лет.
