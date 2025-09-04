В Федерации дзюдо России планируют восстановить отношения с Украиной

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик на сессии «Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил о необходимости восстановить спортивные отношения с Украиной.

«Наша задача — восстановление международных отношений, в том числе с украинской стороной», — заявил Соловейчик.

Глава федерации отметил, что в мировом дзюдо не было места дискриминации российских спортсменов. Россияне выступают на международных соревнованиях под флагом Международной федерации дзюдо (IJF), а не как «индивидуально нейтральные спортсмены» (AIN).

По словам Соловейчика, такой подход был очень важен для ФДР, так как он показывал, что международное сообщество дзюдо не исключает Россию из своих рядов.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что он выступает против отстранения российских футбольных клубов и сборных.