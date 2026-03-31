«Только геолокация»: Паулина Андреева поделилась кадрами из поездки в Лондон

Российская актриса Паулина Андреева поделилась кадрами из Лондона на фоне слухов о новых отношениях ее бывшего мужа Федора Бондарчука, пишет Spletnik.

Актриса опубликовала серию сдержанных снимков, ограничившись лишь геолокацией — без лишних комментариев и объяснений.

Одной из точек маршрута стала выставка британской художницы Трейси Эмин в музее Tate Modern. На одном из кадров Андреева позирует в лаконичном образе — серая куртка и яркий платок стали акцентом минималистичного стиля.

Появление актрисы в столице Великобритании совпало с новой волной обсуждений вокруг ее личной жизни. Напомним, в марте 2025 года Андреева и Федор Бондарчук объявили о завершении девятилетних отношений, шесть лет из которых они провели в браке. У пары есть общий сын Иван.

Однако позже в медиа начали появляться слухи о возможном примирении. По информации источников, режиссер якобы предпринимал попытки сохранить семью, а затем появилась версия, что экс-супруги вновь живут вместе.

Недавно в прессе стали обсуждать возможный роман Бондарчука с актрисой Викторией Исаковой, у которой в 2025-м году умер муж Юрий Мороз.

