«Толпы не придут»: лыжница Степанова усомнилась в правильности выбора Сахалина для чемпионата России

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова усомнилась в целесообразности выбора Сахалина для проведения чемпионата России по лыжным гонкам в 2026 году.

Накануне губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провел встречу с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, в ходе которой обсуждалась подготовка к чемпионату.

«Не верю я в толпы болельщиков, которые придут или приедут смотреть чемпионат по лыжным гонкам на Сахалине. У нас на Камчатке не пришли бы, увы — нечего самим себе лгать», — написала Степанова в телеграм-канале.

Также она отметила, что время начала телевизионных трансляций будет крайне неудобно для жителей центральных регионах — в Москве в это время будет раннее утро или даже ночь.

24-летняя Степанова прервала свою спортивную карьеру из-за рождения ребенка. В феврале у нее родилась дочь Дина.