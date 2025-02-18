Лыжница-блогер Вероника Степанова опубликовала фото из роддома

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова стала мамой. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале и опубликовала фото из роддома.

24-летняя спортсменка поспешила поделиться своей радостью.

«Привет, познакомьтесь с Диной, новой гражданкой мира и России, новым счастьем ее родителей», — написала Степанова.

Она также сообщила, что роды были быстрыми и легкими и поблагодарила бригаду врачей из клинического госпиталя «Лапино» в Москве. Спортсменка передала их совет: рожать молодыми и готовиться к этому заблаговременно.

Вероника Степанова стала олимпийской чемпионкой в 21 год — самой молодой в истории российских лыж. В Пекине она была членом золотой эстафетной четверки. Также спортсменка известна своей активной жизненной позицией и тем, что уделяет много времени соцсетям.

Ранее сообщалось, что российские баскетбольные клубы могут вернуться в Евролигу уже в следующем сезоне.