Тонкости игры и молниеносная тренировка: легенда баскетбола провел мастер-класс в подмосковной Черноголовке

Легендарный баскетболист Владимир Агабабьян провел мастер-класс для молодых спортсменов в подмосковной Черноголовке. Мероприятие состоялось в рамках Школьной лиги, где олимпийский призер поделился с подростками профессиональными приемами и тонкостями игры в баскетбол 3×3.

Владимир Агабабьян обладает впечатляющим тренерским опытом: под его руководством молодежная сборная России дважды становилась чемпионом мира, а национальная команда завоевала историческое серебро на Олимпиаде в Токио. Также он тренировал известные клубы «Союз», «Находка» и «Гагарин», является многократным обладателем Кубка России и чемпионом страны 2020 года.

Тренировка прошла с большим энтузиазмом, а после ее завершения для участников организовали розыгрыш подарков и автограф-сессию со звездой баскетбола. Такие встречи в городах Подмосковья помогают юным спортсменам перенимать опыт у лучших профессионалов и мотивируют их на достижение высоких результатов.