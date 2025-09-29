«Торпедо» обменяло форварда Тертышного в «Адмирал»

Клубы КХЛ «Торпедо» и «Адмирал» произвели обмен. Форвард нижегородцев Никита Тертышный отправится во Владивосток в обмен на денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Тертышный за «Торпедо» не играл. В прошлом чемпионате нападающий провел за нижегородцев 22 матча в регулярном чемпионата, забросив пять шайб и сделав пять результативных передач.

Ранее 27-летний хоккеист выступал за челябинский «Трактор». Всего в его активе 222 матча в КХЛ и 98 (47+51) набранных очков. В 2021 году Тертышный дебютировал за сборную России на Кубке Карьяла.

Также стало известно, что ярославский «Локомотив» подписал контракт до конца сезона с опытным словацким нападающим Рихардом Паником.