«Торпедо» одержало первую победу после отставки Кононова

Московское «Торпедо», исключенное из РПЛ перед началом сезона, одержало первую победу в Первой лиге. Произошло это только в пятом туре, когда автозаводцы сумели дома одолеть амбициозный «Урал» (1:0), который до этого одержал четыре победы.

После четырех туров «Торпедо» набрало только одно очко, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения, в том числе и от дебютантов турнира — «Челябинска» и костромского «Спартака».

В пятницу, 15 августа, «Торпедо» сообщило об отставке главного тренера Олега Кононова. Его обязанности пока исполняет Павел Кирильчик. В матче с «Уралом» единственный мяч забил полузащитник Кирилл Данилин. Гол получился необычайно красивым: Данилин с углового закрутил в дальнюю штангу, мяч перелетел через голкипера «Урала» Александра Селихова и отскочил в ворота.

«Торпедо» с последнего места в турнирной таблице перепрыгнуло сразу на 14-е.

Напомним, КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ по подозрению в участии представителей клуба в организации договорных матчей.