«Торпедо» уволило Игоря Ларионова

Генеральный директор нижегородского клуба Александр Харламов заявил, что решение о прекращении сотрудничества было непростым и обоюдным. Он отметил, что под руководством Ларионова команда выработала атакующий стиль игры, но не смогла выполнить турнирные задачи.

В нынешнем сезоне «Торпедо» завершило регулярный чемпионат на восьмом месте в Западной конференции, а в первом круге плей-офф уступило в четырех матчах «Локомотиву».

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Ларионов возглавил «Торпедо» в 2022 году. Для него это был первый опыт работы на клубном уровне в качестве главного тренера.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, как «Вашингтон» перестроил игру и помог Александру Овечкину приблизиться к рекорду Уэйна Гретцки.